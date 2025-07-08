Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Çekya'ya kaybetti Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'ya 77-64 mağlup oldu.