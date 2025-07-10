Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'ya kaybetti Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Finlandiya'ya 76-57 mağlup oldu.