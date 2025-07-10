Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'ya kaybetti

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan yaşanıyor.
Türkiye, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turunda Finlandiya ile karşılaştı.
Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 23-11 üstün tamamlayan Finlandiya, soyunma odasına da 42-27 önde gitti.
KAZANAN FİNLANDİYA
İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Finlandiya, üçüncü periyodunu 53-44 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-57 galip ayrıldı.
Türkiye, bugün gerçekleştirilecek klasman müsabakalarında Macaristan ile karşılaşacak.