Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda 7'ncilik maçına çıkacak Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman mücadelesinde İsrail'e 80-78 mağlup oldu.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye ile İsrail karşılaştı. Portekiz'in Matosinhos kentinde bulunan merkez spor ve etkinlik salonunda oynanan müsabakaya Ece Erginay, Ceren Akpınar, İdil Yeniçulha, Azra Erçelik ve Eslem Güler beşlisiyle başlayan milliler, ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlarken soyunma odasına 40-33 önde gitti. MİLLİLER MAĞLUP OLDU Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran ay-yıldızlılar, son periyoda 60-57 geride girdi. Son çeyrekte de farkı kapatamayan ay-yıldızlılar, parkeden 80-78 mağlubiyetle ayrıldı. RAKİP İZLANDA Milli takımda Ceren Akpınar 22, Elif İstanbulluoğlu da 20 sayıyla oynarken, oyuncuların bu performansı galibiyete yetmedi. Milliler, klasman mücadelesinde Belçika'ya 90-75 mağlup olan İzlanda ile bugün TSİ 20.00'de 7'ncilik için karşı karşıya gelecek. Eshspor Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan'a set vermedi

