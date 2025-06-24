Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İtalya'ya uzatma sonunda 76-74 mağlup olarak yarı finale yükselme şansını kaçırdı.

Yunanistan’ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan karşılaşmaya milliler, boyalı alanda Teaira McCowan’ın etkili oyunuyla başladı. Ancak topu iyi paylaşan ve dış atışlarda isabet bulan İtalyanlar, özellikle Keys’in skor katkısıyla ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIYA ÖNDE GİRDİK

İkinci periyoda hızlı başlayan İtalya, Andre'nin basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı (24-17). Bu dakikalarda savunmasını sertleştiren Türkiye, kenardan gelen Elif Bayram’ın enerjisiyle oyunu dengeledi. Son bölümde McCowan'ın sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlılar, devreye 35-31 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe etkili giren milliler, pota altını verimli kullanarak farkı 9 sayıya kadar çıkardı (42-33). Ancak oyunun kontrolünü bırakmayan İtalya, Zandalasini'nin üst üste sayılarıyla 8-0’lık seri yakalayarak öne geçti. Tilbe Şenyürek'in sayılarıyla dengeyi sağlayan Türkiye, son çeyreğe 50-50 eşitlikle girdi.

MAÇI UZATMAYA GÖTÜRDÜK

Final periyodunun başında İtalya 9-0’lık seriyle 59-54 üstünlüğü yakaladı. Kıran kırana geçen son dakikalarda milliler, 68-65 gerideyken İtalyanların topu kenardan oyuna sokamaması sonrası bitime 5.8 saniye kala hücum şansı buldu. Sevgi Uzun’un son saniye isabetiyle skoru 68-68’e getiren Türkiye, maçı uzatmaya taşıdı.

SON ÜÇLÜĞÜ ATAMADIK, KAYBETTİK

Uzatma bölümünde taraflar sayı bulmakta zorlanırken, Türkiye serbest atışlardan Sevgi Uzun’la öne geçti. Ancak Cubaj’ın arka arkaya bulduğu basketler ve Zandalasini’nin bitime 16.7 saniye kala kaydettiği pota altı isabetiyle İtalya, skoru 76-74 lehine çevirdi. Son topu Gökşen Fitik’le değerlendiremeyen Türkiye, mücadeleden mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, 27 Haziran Cuma günü Belçika-Almanya eşleşmesinin kaybedeniyle 5-8.’lik klasman maçında karşılaşacak. İtalya ise aynı gün yarı finalde bu eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salondan takip etti.

İtalya: 76 - Türkiye: 74

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Gatis Salins (Letonya)

İtalya: Pasa 5, Verona 12, Zandalasini 14, Keys 12, Cubaj 16, Santucci 2, Andre 8, Pan 4, Madera, Trimboli, Fassina 3

Türkiye: Alperi Onar 8, Sevgi Uzun 20, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 8, McCowan 16, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan

1. Periyot: 20-17

Devre: 31-35

3. Periyot: 50-50

Normal Süre: 68-68