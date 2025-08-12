Türkiye, Finlandiya'ya fark attı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu maçında Türkiye, Finlandiya ile karşılaştı.

Olimpik Salon'da yapılan müsabakanın ilk çeyreği çekişmeli geçti.

Türkiye, bu bölümü 19-17 üstün kapattı. İkinci ve üçüncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan milliler, devre arasına 39-22 önde girdiği karşılaşmanın üçüncü periyodunu 66-28 önde tamamladı.

MİLLİLER, ÇEYREK FİNALDE

Son çeyrekte yakaladığı bu avantajı iyi kullanan Türkiye, sahadan 84-52 galip ayrıldı.

Bu skorla çeyrek finale yükselen ay-yıldızlı takım, Sırbistan-Yunanistan maçının galibiyle eşleşecek.

SKOR DAĞILIMLARI

Ay-yıldızlı takımda 19'ar sayı üreten oyunculardan Noyan Tolan 10, Darius Karutasu ise 8 ribauntluk katkıyla galibiyette başrolü oynadı.

Ömer Kutluay 16 sayı 8 asist, Ömer Alp Elitaş ise 11 sayı, 9 ribauntla takıma katkı sundu.

Finlandiya'da çift haneli skor üreten tek oyuncu 13 sayıyla Terell Hopkins oldu.