Türkiye, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda art arda 11. kez yer alacak

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste 11. defa Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli takım; Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın 18-29 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha boy gösterecek.

MİLLİLER, İLK KEZ 2005'TE MÜCADELE ETTİ

İlk kez 2005'teki şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı bu organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, 2007 ve 2009'da 9'uncu, 2011'de ikinci, 2013'te üçüncü, 2015 ve 2017'de 5'inci oldu.

Türkiye, 2019, 2021 ve 2023'teki son üç şampiyonada ise gruptan çıkamadı.

İLK MADALYA 2011'DE

Milliler, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti.

A Milli Takım, Polonya'da düzenlenen 2011 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale kadar geldi. Finalde Rusya ile karşılaşan milliler, sahadan 59-42 yenik ayrıldı ve gümüş madalyayla yetindi.

Milli takım, çıkışını 2013 Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya 57-49 kaybeden A Milli Takım, Sırbistan'ı 92-71 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.

Türkiye, 2015 ve 2017'de ise madalya kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5'te tamamladı.

SON 3 ŞAMPİYONADA HAYAL KIRIKLIĞI

Ay-yıldızlı ekip, son üç şampiyonada beklentilerin çok uzağında kaldı.

Letonya ile Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019'daki şampiyonada İtalya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele eden milliler, bir galibiyet aldığı grubu sonuncu tamamlayarak elendi.

Türkiye, 2021'de Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Belçika, Bosna Hersek ile Slovenya'nın olduğu grupta galibiyet alamadı ve tarihinin en kötü şampiyonasını yaşadı.

Milli takım, Slovenya ve İsrail'in ev sahipliği yaptığı 2023'teki turnuvada ise Macaristan, Sırbistan ve Slovakya ile mücadele etti. Grubunu bir galibiyetle bitiren Türkiye, son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

MİLLİ TAKIM 446 RESMİ MAÇA ÇIKTI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 446 resmi maç oynadı.

Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan macerasında geride kalan 446 müsabakanın 263'ünü kazandı, 183'ünden yenilgiyle ayrıldı.