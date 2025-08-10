Türkiye, Litvanya'ya şans tanımadı

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçında Türkiye ile Litvanya karşılaştı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Olimpik Salon'da oynanan müsabakaya milliler Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşlisiyle başladı.

MİLLİLER GALİP GELDİ

Mücadelenin ilk periyodu Litvanya'nın 15-13'lük üstünlüğüyle tamamlanırken taraflar soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gitti.

Milliler üçüncü çeyrekte farkı açarak son bölüme 66-51 önde girdi. Son periyotta farkın kapanmasına müsaade etmeyen ay-yıldızlılar, parkeden 91-74'lük galibiyetle ayrıldı.

RAKİP ESTONYA

Ay-yıldızlılarda Demir Öztürk, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Ömer Kutluay da 19 sayıyla takımına katkı sağladı.

İsrail'in ardından Litvanya'yı da mağlup ederek grupta 2'de 2 yapan milliler, gruptaki son maçında bugün TSİ 15.00'te Estonya ile karşılaşacak.