Türkiye, Sırbistan'a yenildi

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye ile Sırbistan karşılaştı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan müsabakaya milliler, Demir Öztürk, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk periyodu 29-18 geride kalan milliler, ikinci çeyrekte farkı 2 sayıya indirerek soyunma odasına 45-43 geride gitti.

MİLLİLER MAĞLUP OLDU

Üçüncü çeyrekte Sırbistan farkı 8 sayıya çıkarırken son periyoda 63-55'lik skorla girildi.

Milliler son periyotta rakip potaya gitmekte zorlandı. Sırbistan, bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 12-0'lık seri yakalayarak farkı da 20 sayıya çıkardı: 55-75.

Son bölümde farkı eritemeyen ay-yıldızlılar, parkeden 94-73 mağlubiyetle ayrıldı.

EN SKORER İSİM ÖMER KUTLUAY

Milli takımda 32 sayı kaydeden Ömer Kutluay, müsabakanın en skorer ismi oldu. Sırbistan'da ise Nikola Kusturica 30 sayı attı.

RAKİP LETONYA

Milliler 15 Ağustos Cuma saat 15.00'te Letonya ile 5-8 klasman mücadelesinde karşı karşıya gelecek.