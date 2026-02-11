Washington Wizards maskotu, Jaxson Hayes'e dava açacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen Jaxson Hayes'in iterek düşürdüğü Washington Wizards maskotu, yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.

31 Ocak'ta oynanan ve Lakers'ın deplasmanda 142-111 kazandığı maç öncesinde salondan koşarak çıkmaya çalışan Wizards maskotu, pivot Hayes tarafından itilerek düşürüldü.

1 MAÇ CEZA VERİLMİŞTİ

NBA, bu olayın ardından Hayes'e 1 maç ceza verirken, maskot hukuki süreç başlatmak için 2021 yılında Hayes'e karşı açılan aile içi şiddet davasında karşı tarafı temsil eden avukatlık bürosunu seçti.

"YASAL İŞLEM YAPILMASI BEKLENİYOR"

Hukuk firması Waukeen McCoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal işlem başlatmadan önce onlara meseleyi çözme fırsatı vereceğiz. Ancak yasal işlem yapılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

25 yaşındaki Hayes, 1 maçlık cezasını çektikten sonra Wizards ve maskottan özür dilemişti.