Abone ol: Google News

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Beşiktaş'ı ziyaret etti

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın yeni transferi Panamalı futbolcu Amir Murillo'yla görüştü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 18:05
Panama'nın Ankara Büyükelçisi Beşiktaş'ı ziyaret etti
  • Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş'ı ziyaret etti.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın ve yeni transfer Amir Murillo ile görüştü.
  • Fonseca de Gianotti'ye Murillo'nun imzalı forması hediye edildi.

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş futbol A takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Panama Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Mario Julio da yer aldı.

SOHBET EDİLDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın yeni transferi Panamalı futbolcu Amir Murillo, Büyükelçi Karina Arias Fonseca de Gianotti ile bir süre sohbet etti.

FORMA HEDİYESİ

Takımın antrenmanını izleyen Fonseca de Gianotti'ye Amir Murillo'nun imzalı forması hediye edildi.

Eshspor Haberleri