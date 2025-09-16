Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo'dan Türk bayrağına küfür

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye, yarı finalde Yunanistan'ı 26 sayı farkla ezerek 94-68'lik skorla mağlup etmişti.
Maçta etki gösteremeyen ve adeta sahada kaybolan Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo'nun sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında haddini aşan ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo, "Şu s......min Türk bayrağını gözümün önünden çekin" diyerek Türk bayrağına küfretti.
FOTOĞRAFLARINA BİNLERCE TÜRK BAYRAĞI ATILDI
Giannis Antetokounmpo, ayrıca ödül töreninde milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün elini sıkmamıştı.
Türk sporseverler bu olay sonrasında Giannis'e büyük tepki gösterdi ve sosyal medya paylaşımlarına binlerce Türk bayrağı içerikli yorumlar attı.