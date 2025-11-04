Abone ol: Google News

Yunanistan Basketbol Federasyonu, Vassilis Spanoulis'in sözleşmesini uzattı

Vassilis Spanoulis'in FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri pencere maçlarında takımın başında yer alacağı açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 16:26
Yunanistan Basketbol Federasyonu, başantrenör Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Spanoulis'in FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri pencere maçlarında takımın başında yer alacağı kaydedildi.

İLK KEZ PODYUMA ÇIKARMIŞTI

2023 yılında milli takımın başına geçen Spanoulis, geçen yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Yunanistan'ı 16 yıl sonra ilk kez podyuma çıkarmıştı.

