Yunanistan Basketbol Federasyonu, Vassilis Spanoulis'in sözleşmesini uzattı

- Yunanistan Basketbol Federasyonu, Vassilis Spanoulis'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
- Spanoulis, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde takımın başında olacak.
- 2023'te göreve gelen Spanoulis, Yunanistan'ı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü yapmıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yunanistan Basketbol Federasyonu, başantrenör Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Spanoulis'in FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri pencere maçlarında takımın başında yer alacağı kaydedildi.
İLK KEZ PODYUMA ÇIKARMIŞTI
2023 yılında milli takımın başına geçen Spanoulis, geçen yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Yunanistan'ı 16 yıl sonra ilk kez podyuma çıkarmıştı.