Kenan Yıldız, ilk kez bir Türk takımına karşı oynadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus’u konuk etti.

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray mücadelesiyle birlikte bir ilki yaşadı.

Galatasaray karşılaşmasına ilk 11’de başlayan milli oyuncu, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giymiş oldu.

MİLLİ MAÇTA OYNAMIŞTI

A Milli Futbol Takımı’yla Türkiye’nin birçok şehrinde maça çıkan Kenan Yıldız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne son olarak 20 Mart 2025’te UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında oynanan Macaristan karşılaşmasında adım atmıştı.

İLK KEZ TÜRK TAKIMINA RAKİP OLDU

Yaklaşık 11 ay sonra sarı-kırmızılı takımın evinde maça çıkan Kenan Yıldız, böylece ilk kez bir Türk temsilcisine rakip oldu.