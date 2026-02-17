Galatasaray taraftarından Juventus maçında büyük destek

- Galatasaray taraftarı, Juventus maçında 50 bin bayrakla coşkulu bir atmosfer yarattı.
- Taraftarlar, RAMS Park'ta takımlarına büyük destek vererek stadyumu doldurdu.
- Eski futbolcu Bafetimbi Gomis de maçı izlemek için stadyumdaydı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı.
Bu müsabakada temsilcimiz Galatasaray'a taraftarlar büyük bir destek verdi.
TRİBÜNLER BAYRAKLARLA DONATILDI
Galatasaray Kulübü, Juventus karşılaşması için tribünlere yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayraklar bıraktı.
Taraftarlar seremoni sırasında bayraklarla güzel bir atmosfer oluşturdu.
Bu sezon daha önce İspanyol ekibi Atletico Madrid mücadelesinde de tribünlere bayraklar bırakılmıştı.
Öte yandan Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis de maç için stadyuma geldi.
KAPALI GİŞE
Galatasaray taraftarı, Juventus maçında da takımını yalnız bırakmadı.
RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.