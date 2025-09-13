Yunanistan, EuroBasket'te 32 yıl sonra en ağır mağlubiyetini aldı

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'la karşı karşıya geldi.

12 Dev Adam, Yunanistan'ı ezici bir skorla 94-68 mağlup etti.

32 YIL SONRA TARİHİ FARK

A Milli Basketbol Takımımıza 94-68 mağlup olan Yunanistan, 32 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Yunanistan, son 32 yılın en ağır EuroBasket mağlubiyetini 12 Dev Adam'dan aldı.

Yunanistan son olarak EuroBasket'te 1993 senesinde Hırvatistan'a 99-59 mağlup oldu.

EN SON 1975 YILINDA GALİBİYET ALMIŞTIK

Öte yandan Türkiye, EuroBasket'te Yunanistan'a karşı en son 1975 yılında galibiyet alabilmişti.

O tarihten bu yana tam 50 yıl boyunca resmi turnuvalarda Yunanistan karşısında yüzü gülmeyen ay-yıldızlılar, bu kez parkeden zaferle ayrıldı.

Yılların özlemini dindiren bu kritik zafer, Türkiye basketbol tarihine altın harflerle geçti.