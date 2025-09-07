Yunanistan, İsrail'i eledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Yunanistan ile İsrail karşı karşıya geldi.
Letonya'daki Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 84-79'luk skorla Yunanistan oldu.
Yunanistan, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Arena Riga
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)
Yunanistan: Sloukas 11, Dorsey 4, Papanikolaou 8, Mitoglou 4, Giannis Antetokounmpo 37, Larentzakis, Toliopoulos 5, Kalaitzakis 4, Kostas Antetokounmpo 4, Thanasis Antetokounmpo, Samodurov 7
İsrail: Madar 10, Palatin, Avdija 23, Ginat 15, Segev, Carrington 9, Sorkin 14, Timor 2, Levi 2, Zoosman 4
1. Periyot: 28-22
Devre: 35-29
3. Periyot: 67-59