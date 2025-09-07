Abone ol: Google News

Yunanistan, İsrail'i eledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsrail'i 84-79 yenen Yunanistan, çeyrek finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 23:56
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Yunanistan ile İsrail karşı karşıya geldi.

Letonya'daki Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 84-79'luk skorla Yunanistan oldu.

Yunanistan, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)

Yunanistan: Sloukas 11, Dorsey 4, Papanikolaou 8, Mitoglou 4, Giannis Antetokounmpo 37, Larentzakis, Toliopoulos 5, Kalaitzakis 4, Kostas Antetokounmpo 4, Thanasis Antetokounmpo, Samodurov 7

İsrail: Madar 10, Palatin, Avdija 23, Ginat 15, Segev, Carrington 9, Sorkin 14, Timor 2, Levi 2, Zoosman 4

1. Periyot: 28-22

Devre: 35-29

3. Periyot: 67-59

