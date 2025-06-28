Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek İstanbul'da

Hoffenheim'da forma giyen, bonservisi ise Portekiz takımı Benfica'da olan 24 yaşındaki sol bek David Jurasek'in Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varması taraftarları sevindirdi.

24 yaşındaki sol bek, transferde son işlemleri tamamlamak için bugün saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na vardı.

KOŞARAK UÇAĞA DÖNDÜĞÜ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kısa bir açıklama yaparak iyi ve mutlu olduğunu ifade eden Jurasek, bir süre sonra el bagajını unuttuğunu hatırladı.

Bunun üzerine Jurasek'in koşarak uçağa geri dönmesi dikkat çekti.

İMZAYI NE ZAMAN ATACAK

Jurasek, havalimanından ayrıldıktan sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Genç futbolcu, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

JURASEK'İN SEZON PERFORMANSI

David Jurasek geçtiğimiz sezonu geçirdiği Hoffenheim'da 22 maça çıkmış, takımı adına 3 asistlik de skor katkısında bulunmuştu.

Öte yandan, Çek futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesinin 2028 yılının Haziran ayında sona ereceği biliniyor.