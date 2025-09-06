3 milli boksör Dünya Şampiyonası'nda turladı

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Sultan Osmanlı, Samet Gümüş ve Mücahit İlyas, son 16 turuna yükseldi.
Liverpool kentindeki organizasyonda erkekler 50 kiloda Samet Gümüş, Kırgızistan'dan Anvarzhan Khodzhiev'i yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Milli sporcu Sultan Osmanlı, 75 kiloda İtalyan rakibi Giacomo Salvati'yi, +90 kiloda Mücahit İlyas ise Türkmen rakibi Dovlet Yslamov'u mağlup ederek son 16 turuna çıktı.
RİNGE ÇIKACAK SPORCULAR
Organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 60 kiloda Gizem Özer, 75 kiloda Büşra Işıldar, erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ve 70 kiloda Necat Ekinci ringe çıkacak.