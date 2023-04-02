Anthony Joshua - Jermaine Franklin maçının sonunda kavga çıktı Anthony Joshua ile Jermaine Franklin arasındaki ağır sıklet boks maçında gergin anlar yaşandı. Müsabakadan Anthony Joshua galip ayrılırken, karşılaşma sonrası çıkan kısa süreli kavgada hakem arada kaldı.

Eski WBO, WBA, IBF ve IBO Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu İngiliz boksör Anthony Joshua, merakla beklenen ağır sıklet boks maçında Jermaine Franklin ile karşı karşıya geldi.

Londra'daki O2 Arena'da oynanan mücadelede Joshua, Franklin'i 12 raundun sonunda hakemlerin oybirliğiyle mağlup etti.

Joshua galip geldi

İki hakem, İngiliz boksörü 117-111 galip sayarken, diğer hakem puanlamasını 118-111 Joshua lehine yaptı.

Hakem araya zor girdi

Bu arada son zilin ardından iki dövüşçü arasında gergin anlar yaşandı. Hakem ikiliyi ayırmakta zorlanırken, araya güvenlik görevilileri girdi.

WBA, IBF ve WBO dünya şampiyonu Oleksandr Usyk'e arka arkaya iki maç kaybeden Anthony Joshua'nın iki yıldan fazla süredir ilk galibiyetini aldı.