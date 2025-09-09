Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gündüz seansında 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya geldi.

Tüm rauntlarda rakibine üstünlük kuran milli sporcu, maçı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Buse Naz, çeyrek finalde yarın Hindistan'dan Zareen Nikhat ile karşılaşacak.

GİZEM ÖZER DİSKALİFİYE EDİLDİ

Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden milli sporcu Gizem Özer, dudağında çıkan uçuk sebebiyle sağlık kuralları nedeniyle son 16 turuna çıkamadan diskalifiye edildi.

Sabah yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında Gizem Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, Dünya Boks'unun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir." maddesi kapsamında gerekli kontrollerden sonra milli sporcuyu, başka sporculara hastalık bulaşmaması için yarıştırmama kararı aldı.

Bugün iki farklı boksör daha aynı sebepten dolayı diskalifiye edildi.