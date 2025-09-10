Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi Millilerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Millilerimiz tarih yazmayı sürdürüyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat'ı ile karşı karşıya geldi. YARI FİNALE YÜKSELDİ Çakıroğlu, rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi. VENEZUELALI RAKİBİNİ YENEREK BURAYA GELMİŞTİ M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gündüz seansında 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya gelmişti. Tüm rauntlarda rakibine üstünlük kuran milli sporcu, maçı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Eshspor Haberleri Domenico Tedesco sahaya indi

Sivasspor, Yusuf Cihat Çelik’i transfer etti

Dursun Özbek: Başarıyı övmek lazım