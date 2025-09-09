Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 sporcumuz çeyrek finalde

Dünya Boks Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin Liverpool kentindeki organizasyonun beşinci gününde 6 milli boksör, son 16 turunda mücadele etti.

ÇEYREK FİNALE ÇIKAN SPORCULAR

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli (65 kilo) Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı, olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş (54 kilo) ise Hint Sakshi Sakshi'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çinli Lifeng Xie ile yaptığı karşılaşmayı kazanan Emrah Yaşar da erkekler 90 kiloda adını son 8 sporcu arasına yazdırdı.

3 BOKSÖRÜMÜZ ELENDİ

Erkekler 70 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı ve +90 kiloda Mücahit İlyas, son 16 turunda rakiplerine yenilerek elendi.

RİNGE ÇIKACAKLAR

Organizasyonun altıncı gününde milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Samet Gümüş ve Samet Ersoy ringe çıkacak.