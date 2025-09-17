Fenerbahçe'den milli boksörlere plaket

İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar ile 80 kiloda bronz madalyayı boynuna takın Şeyma Düztaş, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı öncesi taraftarın önüne çıktı.

Stadyumda müsabaka öncesi başarılı sporcular için anons yapılırken taraftarlar da alkışlarla karşıladı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Dev ekranlarda, "Dünya Boks Şampiyonası'nda tarih yazan boksörlerimizle gurur duyuyoruz" yazısı yer aldı.

PLAKET VERİLDİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Öztanık, Çakıroğlu, Işıldar ve Düztaş'a plaket takdim etti.

Daha sonra üzerinde isimleri yazılı çubuklu forma verilirken, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.