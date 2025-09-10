Gizem Özer, dudağındaki uçuktan dolayı elendi

İngiltere’nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda mücadele eden milli boksör Gizem Özer, diskalifiye edildi.

Elenmeye sebep ise Gizem’in dudağında çıkan uçuk gösterildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gizem Özer, kararın kendisi için şok edici olduğunu söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Özer, şu ifadeleri kullandı:

O kadar çok mesaj aldım, açıklama yapmak istedim. Dünya Şampiyonası'nda maalesef elendim. Çünkü doktor kontrolünde dudağımda çıkan uçuktan dolayı geçemedim. Benim için de şok edici bir durum oldu. Buraya gelirken çok iyi hazırlanıp gelmiştim ama nasibimizde yokmuş. Yarışmaya devam eden arkadaşlarıma başarılar dilerim. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere.

"VERİLMİŞ KARARIN ŞOKUNU ATAMADIK"

Gizem’in antrenörü Cemil Döndü ise, şu şekilde konuştu: