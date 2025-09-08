Milli boksör Sema Çalışkan, çeyrek finale çıktı

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Liverpool kentindeki organizasyonun dördüncü gününde ringe 4 milli boksör çıktı.

SEMA ÇEYREK FİNALDE

Kadınlar 70 kiloda mücadele eden Sema Çalışkan, son 16 turunda ABD'li Isabella Winkler'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli boksör, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Kazakistan'dan Natalya Bogdanova ile karşılaşacak.

3 SPORCUMUZ VEDA ETTİ

Erkeklerde Tolga Kaya (55 kilo) Avustralyalı Jye Dixon'a, Ahmet Pekel (65 kilo) Tayvanlı Yu Lin'e, kadınlarda ise olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman (57 kilo) Venezuela'dan Omailyn Carolina Alcala Segovia'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

RİNGE ÇIKACAKLAR

Organizasyonun beşinci gününde milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Emrah Yaşar ve Mücahit İlyas ringe çıkacak.

Dünya Boks Şampiyonası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.