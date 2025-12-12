Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na: 'Sakın ha!'

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, gündeme dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara cevap verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap veren Özbek, aldığı bir duyumu da gazetecilere açıkladı.

"BAŞKAN ÇIKAR KONUŞURSA BEN DE ARAMIZDA KONUŞTUĞUMUZ ŞEYLERİ ANLATIRIM"

Özbek konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şöyle bir duyum aldım; eğer başkan çıkar konuşursa bana bir şey derse ben de aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim diye. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Burada kalsın. Esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Hodrimeydan! Ne varsa söyle ama esas işimizden uzaklaşıyoruz.