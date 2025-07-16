19 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, 25 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda

19 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası sıralama turunda grubunu lider tamamlayarak 25 yıl aradan sonra 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milliler, L Grubu'nun son maçında Portekiz'e 38-30 yenilmesine rağmen averajla liderliğini korumayı başardı.

SON KEZ 2001'DE MÜCADELE ETTİLER

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyetle 4 puan toplayan ay-yıldızlılar, son olarak 2001 yılında Macaristan'da düzenlenen organizasyonun ardından dünya sahnesine çıkmaya hak kazandı.

FİNAL MAÇI 20 TEMMUZ'DA

Şampiyonanın çeyrek final karşılaşmaları, 17 Temmuz Perşembe, yarı finalleri 18 Temmuz Cuma, final maçı ise 20 Temmuz Pazar günü oynanacak.