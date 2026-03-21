20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan’da şampiyon oldu

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'na dair açıklama yapıldı.

20 YAŞ ALTI KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYON

Yapılan açıklamaya göre 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı.

Turnuvada 50 kiloda Nil Aktaş, 53 kiloda Remziye Karadağ, 68 kiloda Elif Şevval Kurt ve 76 kiloda Sude Naz Çamoğlu altın madalya kazandı. 72 kiloda Eylem Engin gümüş madalya elde ederken 62 kiloda ise Özdenur Özmez bronz madalyanın sahibi oldu.