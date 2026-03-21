Udinese, deplasmanda Genoa karşısında kazandı

Yayınlama:
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Udinese, deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Udinese ile Genoa karşı karşıya geldi.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese, 2-0'lık skorla kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri, 66. dakikada Nicolo Zaniolo'nun asistinde Jurgen Ekkelenkamp ve 90+6. dakikada Keinan Daviskaydetti.

Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 90+4. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Udinese, 39 puana yükseldi. Genoa, 33 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Como'yu konuk edecek. Genoa, Juventus deplasmanına gidecek.

