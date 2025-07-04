25 yaşındaki güreşçi Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de evinde kalp krizi geçiren "Büyük Orta Boyu" güreşçisi Bozkurt, kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burak Bozkurt'un cenazesi, cuma namazını müteakip Şerif Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KIRKPINAR'A KATILMASI BEKLENİYORDU

Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nca yayınlanan taziye mesajında ise şu ifadelere yer verildi: