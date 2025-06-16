3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Ankara'da düzenlendi

AA & Ensonhaber

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda, Belçikalı sporcu Eddy Merckx birinci oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden 149 sporcu mücadele etti.

Dünyanın önemli bilardocularını buluşturan kupa, final müsabakalarıyla tamamlandı.

ORGANİZASYONDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

1. Eddy Merckx (Belçika)

2. Quyet Chien Tran (Vietnam)

3. Glenn Hofman (Hollanda)

3. Sameh Sidhom (Mısır)