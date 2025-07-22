665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2026 yılında düzenleneceği tarihler duyuruldu.

Edirne Belediyesi'nin açıklamasına göre encümenin aldığı karar doğrultusunda 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-4-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

"EDİRNE'MİZE BEKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güreşler için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Kırkpınar'ın sadece Edirne’nin değil Türkiye’nin ortak kültürel mirası olduğunu vurgulayan Akın, şu ifadeleri kullandı: