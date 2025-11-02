A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni devirdi

- A Milli Erkek Hentbol Takımı, Elazığ'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yendi.
- Bu galibiyetle Türkiye, ilk yarıda 22-10 önde olduğu maçtan başarıyla ayrıldı.
- Milli takım, bu sonuçla Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükseldi.
2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçının heyecanı Elazığ'da yaşandı.
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaştı.
Milli takım, ilk yarısını 22-10 önde tamamladığı karşılaşmadan 35-19'luk galibiyetle ayrıldı.
MİLLİLER, 2. AŞAMAYA ÇIKTI
Milli takım, oynadığı maçlarla rakibini eleyerek, Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükseldi.