A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuk olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 21.00'de Eleftheria Salonu'nda oynanacak.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 09:26
A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuk olacak
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maç TSİ 21.00'de Eleftheria Salonu'nda oynanacak ve Macar hakemler yönetecek.
  • Rövanş maçı 2 Kasım'da Elazığ'da yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, ilk maçı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacak. Karşılaşma, TSİ 21.00'de Eleftheria Salonu'nda oynanacak.

İlk maçta Macaristan'dan Peter Horvath-Balazs Marton hakem ikilisi görev yapacak.

RÖVANŞ 2 KASIM PAZAR

Karşılaşmanın rövanşı ise 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da, Elazığ'daki Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanacak.

Elazığ'da oynanacak rövanş karşılaşmasında ise Moldova'dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem ikilisi düdük çalacak.

Milli takım, iki maç üzerinden oynanacak bu turda rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri 2. aşamaya yükselecek.

