Zeki Çelik kırmızı kart gördü: Roma deplasmanda Cagliari'ye yenildi

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Cagliari, Roma'yı ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Cagliari'nin golünü 82. dakikada Gianluca Gaetano kaydetti.

ZEKİ ÇELİK ATILDI

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 52. dakikada gole giden rakip futbolcuyu düşürmesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla puanını 14'e çıkaran Cagliari, ligdeki bir sonraki maçında Atalanta deplasmanına gidecek.

Üst üste 2. kez yenilen ve 27 puanda kalan Roma ise Como'yu konuk edecek.