Real Madrid evinde Celta Vigo'ya kaybetti

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Celta Vigo'nun gollerini 54 ve 90+3. dakikalarda Williot Swedberg kaydetti.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, müsabakaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

TARİHİ GALİBİYET

Bu sonuçla Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 2006 yılından sonra ilk kez yenmeyi başararak puanını 19 yapan Celta Vigo, ligdeki bir sonraki maçında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

36 puanda kalan Real Madrid ise Alaves deplasmanına gidecek.