Beşiktaş, Fenerbahçe'yi son dakika golüyle yıktı

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

C Grubu’nun ilk haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hakem Oğuzhan Çakır’ın düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk olduğu rakibini son dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

CERNY BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

Beşiktaş, 33. dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle derbide ilk golü atan taraf oldu.

ASENSIO EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Fenerbahçe, 41. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.

Topun başına gelen Marco Asensio, 43. dakikada skoru eşitledi.

29 yaşındaki İspanyol yıldız, bu sezon çıktığı 19. resmi maçta 9. golünü attı ve 14 gol katkısına ulaştı.

CERNY'NİN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90,+1. dakikada Vaclav Cerny attı.

Çek yıldız Cerny, Kadıköy'de çıktığı 2. derbide 4. kez fileleri havalandırdı.

LİG MAÇINI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile 6 Ocak'ta oynayacak.

Beşiktaş ise kupada Keçiörengücü ile 13 Ocak'ta karşılaşacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

90' Rashica'nın sağ kanattan ters ayakla derinlemesine pasında Abraham topa dokunmayarak savunmayı şaşırttı ve Cerny sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Cerny, Oosterwolde'den sıyrıldı ve yerden vuruşuyla takımını öne geçirdi.

90’ Gol… Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Cerny)

89' Fenerbahçe'de Kerem kenara gelirken Alaettin Ekinci oyunda.

88' Fenerbahçe'de Haydar'ın sol kanatta yaptığı ortayı arka direkte Rashica kornere gönderdi.

86' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın kenara gelirken Haydar Karataş oyunda.

86' Beşiktaş'ta Emirhan ve Salih kenara gelirken Paulista ve Demir Ege oyunda.

84' Beşiktaş'ta Gökhan sağ kanatta iki mücadelede yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Abraham'ın çevirdiği topa Orkun kafa ile vuracakken yerde kaldı. Beşiktaş penaltı bekliyor.

82' Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

80' Fenerbahçe hücumunda Asensio ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, savunma topu uzaklaştırdı.

77' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Rashica kontrol eti ve şutunu çekti. Top farkla auta gitti.

75' Fenerbahçe'de Bartuğ kenara gelirken Yiğit Efe oyunda.

72' Beşiktaş'ta Jurasek ve Devrim kenara gelirken Rıdvan ve Kartal oyunda.

71' Szymanski yerden kalktı ve maç kaldığı yerden devam ediyor.

70' Fenerbahçe'de Szymanski, ceza sahası içinde Djalo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekliyor.

69' Fenerbahçe'de Oosterwolde topu kendi yarı alanından rakip ceza sahası çizgisine kadar taşıdı. Ardından sert bir şut çekti, Emirhan topu bloke etti.

66' Fenerbahçe'de Asensio'nun taşıdığı topta Szymanski gelen pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı. Etkisiz giden top Tarık'ta kaldı.

64' Beşiktaş'ta Salih Uçan ceza sahası içinde yerde kaldı. Penaltı bekliyor. Hakem oyunu devam ettirdi.

62' Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, Rashica'yı formasından çekti ve sarı kart gördü.

61' Fenerbahçe'de Tarık Çetin arka arkaya yaptığı kurtarışlarla taraftarların alkışını topluyor.

59' Beşiktaş'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rashica penaltı noktasından yarım vole vurdu. Yerden sekerek giden topu Tarık kornere çeldi.

57' Beşiktaş'ta sol kanattan gelen ortaya Emirhan Topçu iyi yükselerek kafayı vurdu. Tarık topu son anda kornere çeldi.

56' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ceza sahasının hemen dışından sağ köşeye plase vuruşunu yaptı. Tarık topu kornere çeldi.

55' Köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa Bartuğ gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

54' Fenerbahçe'de ceza sahası sağından kale ağzına çevrilen topa Levent vurmadan önce Emirhan kayarak müdahale etti. Korner.

52' Fenerbahçe yarı alanın Szymanski, Jurasek'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul. Jurasek ve Sergen Yalçın karara şiddetli itirazda bulunuyorlar.

49' Fenerbahçe ikinci yarıya ön alan baskısıyla başladı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

45' Beşiktaş gole çok yaklaştı... Serbest vuruşta arka direğe açılan ortada Emirhan topu içeri çevirdi. Rashica'nın kale ağzından yaptığı kafa vuruşu Tarık'ın gövdesinden sekti.

43' Fenerbahçe'de Marco Asensio penaltıdan yerden ortaya düzgün bir vuruşla maça eşitliği getiriyor.

43’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş (Asensio) (P)

42' Beşiktaş'ta Tammy Abraham pozisyon sonrası sarı kart gördü.

42' Oğuzhan Çakır pozisyonu izledi ve kararını verdi. Karar penaltı.

41' Hakem Oğuzhan Çakır VAR monitörüne gidiyor! Pozisyonu izleyecek.

41' Mert Müldür'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için VAR ile görüşüyor.

41' Oğuzhan Çakır VAR ile iletişim halinde oyunu durdurdu.

39' Beşiktaş'ta Devrim, Mert Müldür'ü çekerek düşürdü ve sarı kart gördü.

36' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Abraham'a müdahalesi sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü.

33' Beşiktaş'ta ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Abraham, sağından koşu yapan Cerny'nin koşu yoluna pasını attı. Cerny ters ayağıyla yaptığı vuruşta topu Tarık'ın bacak arasından ağlarla buluşturdu.

33’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Cerny)

30' Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın sol kanattan yaptığı orta herkesi aşarak auta gitti.

27' Sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına çıkardığı pasa Asensio vuracakken Emirhan kademeye girdi.

25' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruş barajdan sekti ve uzaklaştırıldı.

22' Fenerbahçe'de Kerem ceza yayı üzerinde yerde kaldı. Karar faul. Fenerbahçe tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanacak.

21' Fenerbahçe'de Kerem ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Top farkla auta gitti.

18' Fenerbahçe'de Szymanski sağ kanatta Emirhan'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Uzak köşeye yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

16' Fenerbahçe'de Bartuğ, kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Top üstten farkla auta gitti.

14' Fenerbahçe'de Levent sol kanatta orta açmak istedi. Top Rashica'dan sekti.

12' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

8' Fenerbahçe orta alanda sırtı dönük topla buluşan Szymanski, Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

6' Beşiktaş'ta Devrim sol kanattan ortasını yaptı. Herkesi aşan top auta gitti.

4' Beşiktaş'ta Abraham ceza sahası içi sol çaprazdan şut açısı ararken İsmail Yüksek topa müdahale etti.

2' Beşiktaş maçın başında gole yaklaştı... Ceza sahası içinde Jurasek sağ kanattan çevrilen topa gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

1' Maç başladı.