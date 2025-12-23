Fenerbahçe taraftarından şampiyonluk pankartı

- Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisi öncesi "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız!" pankartı açtı.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a, tribünlerden destek tezahüratları yapıldı.
- Tribünler doluydu ve maç öncesi Filistin'e destek mesajı içeren pankart taşındı.
Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu operasyonu' kapsamında ifadesi alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tribünler destek verdi.
PANKART ASILDI
Maraton Tribünü ile Okul Açık Tribünü'nün birleştiği noktaya üzerinde Saran'ın silüeti olan "Fenerbahçe Yıkılmaz" pankartı asıldı.
Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala saha saha kenarından protokol tribününe ilerleyen Saran'a taraftarlar tezahüratta bulundu.
TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Başkan Saran, yapılan tezahüratlara karşılık selamlayarak derbiyi izlemek üzere tribüne çıktı.
Seremoni sonrası ise tüm tribünlerden, "Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle" tezahüratları yapıldı.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"
Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de tribünler Beşiktaş derbisinde de tıklım tıklım doldu.
Maraton üst tribününe, "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız!" pankartı asıldı.
Öte yandan iki takımın futbolcuları müsabakaya, "Filistin yalnız değildir. 1 ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.