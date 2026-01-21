A Milli Erkek Sutopu Takımı, gruplarda galip gelemedi

- A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki 3 maçı da kaybetti.
- Milliler, Yunanistan, Hırvatistan ve Gürcistan'a yenildi.
- Takım, 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki maçlarını tamamladı.
Milliler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki şampiyonada grup etabının ikinci aşamasında mücadele etti.
Bu aşamada F Grubu'nda yer alan milli takım, sırasıyla Yunanistan'a 20-8, Hırvatistan'a 22-9, Gürcistan'a da 14-11 mağlup oldu.
RAKİP HOLLANDA
Türkiye, 11-12'incilik klasman maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
Grup etabının ilk aşamasında Slovakya'yı 17-16 yenen A Milli Erkek Sutopu Takımı, D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak genel klasmanda ilk 12 takım arasına girmişti.