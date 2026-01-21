Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, Trentino Itas'a şans tanımadı

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Ziraat Bankkart, sahasında İtalyan kulübü Trentino Itas'ı 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 21:52
Ziraat Bankkart, Trentino Itas'a şans tanımadı
  • Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Trentino Itas'ı 3-0 mağlup etti.
  • Müsabaka, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve 89 dakika sürdü.
  • Bu sonuçla Ziraat Bankkart, grupta yaptığı 3 maçın tamamını kazandı.

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında Ziraat Bankkart ile İtalyan kulübü Trentino Itas karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Ziraat Bankkart oldu.

Ziraat Bankkart, grupta 3'te 3 ile yoluna devam ederken İtalyan temsilcisi ilk mağlubiyetini yaşadı.

89 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)

Trentino Itas: Ferragut, Sbertoli, Bartha, Michieletto, Faure, Gualberto (Laurenzano, Torwie, Bristot, Fernandez)

Setler: 25-15, 33-31, 25-22

Süre: 89 dakika (21, 37, 31)

Eshspor Haberleri