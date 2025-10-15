Abone ol: Google News

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda yarın Macaristan'a konuk olacak

Avrupa Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Macaristan'la karşı karşıya gelecek...

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 10:25
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026'daki ilk maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

MÜCADELEYİ SIRP HAKEMLER YÖNETECEK

Sırbistan'dan Marko Sekulic ile Vladimir Jovandic hakem ikilisinin görev yapacağı müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası 2026'da ikinci maçını 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile oynayacak ve bu karşılaşma da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebilecek.

