A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran'ı yendi

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'ı 36-28 yendi.
- Maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde gerçekleşti.
- Milli takım, A Grubu'nda Maldivler ve Gine ile mücadele edecek ve ikinci maçını Maldivler ile oynayacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında İran ile karşılaşdı.
Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı 15-12 üstün geçen Türkiye, karşılaşmayı da 36-28 kazandı.
MİLLİLERİN RAKİPLERİ
Oyunların son şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan milli takım, A Grubu'nda İran'ın yanı sıra Maldivler ve Gine ile birlikte yer alıyor.
Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek.
RAKİP MALDİVLER
Milli takım, grupta ikinci maçını Maldivler ile 15 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de oynayacak.