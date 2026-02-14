Samsunspor'da Thomas Reis ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayrıldı.

Reis yönetiminde çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Samsunspor, geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı göstermişti.

UEFA Konferans Ligi'nde 12 sırada yer alarak son 16 play-off turuna kalan Samsunspor, Süper Lig'de ise maç fazlasıyla 7. sırada bulunuyor.

"TEŞEKKÜRLER THOMAS"

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından 52 yaşındaki Alman teknik adama veda paylaşımı da yapıldı.

"Teşekkürler Thomas" başlığıyla yapılan paylaşımda, "2024-2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan teknik direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.