ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, yarışta kaza geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ikinci gününde alp disiplini kadınlar iniş yarışları, Cortina'daki Tofane Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan 41 yaşındaki ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, yarışın 14. saniyesinde kaza yaparak sert bir şekilde kara düştü.

HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Dördüncü kapıdan geçerken meydana gelen kazada sağ kolu kapıya takılan Vonn, dengesini kaybetti ve uzun süre yerde kaldı.

Sağlık ekibinin 10 dakikadan fazla müdahale ettiği tecrübeli kayakçı, daha sonra ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

RİSK ALDI

Vonn, İsviçre'deki Dünya Kupası etabında sol dizinden yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığına rağmen risk alarak olimpiyatlara katılmaya karar vermişti.

Alp disiplininde bir olimpiyat ve 2 dünya şampiyonluğu bulunan Vonn, Dünya Kupası yarışlarında ise 84 etap galibiyeti elde etti.