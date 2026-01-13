Ada Hasırcı, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları kotası aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na bir kota daha aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre alp disiplininde mücadele eden Ada Hasırcı, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen olimpiyat seçmelerinde slalom kategorisinde ilk sırayı elde etti.

Ada Hasırcı, bu başarısıyla Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

2 SPORCU DAHA KOTA ALMIŞTI

Milli kayakçılar İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz da 2026 Kış Olimpiyat Oyunları kotası almıştı.