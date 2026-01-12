Adem Asil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya şampiyonluğu bulunan milli artistik cimnastikçi Adem Asil, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erkekler halka aletinde 2022'de dünya şampiyonu, 2025'te ise dünya 2'ncisi olan Adem, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLERİ

Adem, "Spor" kategorisinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'a karşı yaptığı smacın fotoğrafını çeken Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafını beğendi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden 26 yaşındaki sporcu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık", "Günlük Hayat" kategorisinde de Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" fotoğrafına oy verdi.

Adem, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adındaki fotoğrafını seçti.

OYLAMA 31 OCAK'TA SONA ERECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.