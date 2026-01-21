Almanya'daki organizasyonda Yusuf Dikeç 8'inci oldu

- Almanya'daki H&N Kupası'nda Elif Berfin Altun 4'üncü, Yusuf Dikeç 8'inci oldu.
- Türkiye Atıcılık Milli Takımı'ndan iki sporcu, Münih'teki organizasyonda finalde yarıştı.
- 25 Ocak Pazar günü sona erecek turnuvada sporcular, aynı kategorilerde tekrar yarışacak.
Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın da katıldığı H&N Kupası, Almanya'da başladı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Münih'teki organizasyonun ilk gününde 2 milli sporcu finalde yarıştı.
YUSUF DİKEÇ 8. OLDU
Kadınlar 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele eden Elif Berfin Altun, 4'üncü oldu.
Olimpiyat madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç ise erkekler 10 metre havalı tabanca finalini 8. tamamladı.
Sporcular, turnuvada yarın aynı kategorilerde tekrar madalya mücadelesi verecek.
25 OCAK'TA TAMAMLANACAK
Türkiye'nin 14 sporcuyla yer aldığı H&N Kupası'nda müsabakalar, 25 Ocak Pazar günü sona erecek.