Armand Duplantis, sırıkla atlamada yeniden dünya rekoru kırdı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun altın kategorisinde mücadele eden İsveçli atlet Armand Duplantis, yeni bir rekora imza attı.
25 yaşındaki başarılı sporcu, ikinci denemesinde 6,29 metreyi geçmeyi başararak elinde bulundurduğu dünya rekorunu 13. kez geliştirmiş oldu.
ÖNCEKİ REKORU 15 HAZİRAN'DA KIRMIŞTI
Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu, bir önceki rekorunu 15 Haziran'da Stockholm'deki Elmas Lig etabında, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başararak kırmıştı.