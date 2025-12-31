ASKİ Spor Kulübü, 2025'i dünya şampiyonluklarıyla bitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ASKİ Spor Kulübü, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde bu yıl uluslararası organizasyonlarda başarı gösteren sporcuların da katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya genel koordinatör Abdullah Çakmar'ın yanı sıra sporculardan bu yıl dünya şampiyonluğu yaşayan tekvandocular Emine Göğebakan ve Merve Dinçel Kavurat, güreşçi Feyzullah Aktürk ile halterci Muhammed Furkan Özbek de katıldı.

"MADALYALAR ALIYORUZ"

Abdullah Çakmar, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl dünya şampiyonalarında 8 altın madalya kazandıklarını hatırlatarak, "Türk sporunun lokomotifi güreş, güreşin lokomotifi ASKİ, diyorduk. Ama biz artık güreşin dışına da çıktık. Bugün tekvandoda, halterde, judoda, atletizmde, masa tenisinde ve diğer branşlarda artık şampiyonlar çıkartıyoruz ve madalyalar alıyoruz. Bu da hem ülkemiz hem de bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE ALTIN MADALYAYLA GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Kulüp sporcularının uluslararası organizasyonlardaki başarılarından bahseden Çakmar, "Tekvandoda kızlarımız, Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek takım halinde dünya şampiyonu oldu. Özellikle Merve'nin ikinci dünya şampiyonluğunu kazanması bizim için daha da önemliydi. Feyzullah kardeşimiz, hem minder hem yağlı hem de karakucak güreşi yapan nadir sporculardan. Karakucakta dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci oldu. Kendisinin üç Avrupa şampiyonluğu var. Dünya şampiyonalarında üçüncülüğü var. Tek eksik madalyası olimpiyat. 2028 Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalyayla geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"2028 OLİMPİYATLARI'NDA KÜRSÜNÜN EN ÜST BASAMAĞINA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Son yıllarda Türk halterinin yeniden yükselişe geçtiğini aktaran Çakmar, "Son iki yıldır halterdeki uluslararası organizasyonlara 10 sporcu gidiyorsa 8'i ASKİ Spor'dan oluyor. Özellikle son katıldığımız Avrupa şampiyonalarında 8 şampiyonluk elde ettik. Muhammed Furkan Özbek de dünya şampiyonu oldu. 2028 Olimpiyatları'nda kürsünün en üst basamağına çıkacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"SEKİZ DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARAK BUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Abdullah Çakmar, çocukları spora teşvik etmek amacıyla ASKİ Spor'un başlattığı ve 15 branşı içeren projedeki sporcu sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi. Çakmar, şunları kaydetti:

300 çocukla başlattığımız projede şu anda 4 binin üzerinde kişiye hizmet veriyoruz. Burada rol model olmuş şampiyonlarımızla beraber biz hem çocuklara hem de ailelere dokunmak istiyoruz. Amacımız yalnızca sportif başarı değil, kültürel ve sosyal yönden o çocukların gelişimini sağlayıp devlete iyi bir birey yetiştirmek. Başkanımızla konuştuk, 2026 yılında sayıyı 15, 20 binlere çıkarmak istiyoruz. Aldığımız dereceler ve başarılarla beraber ASKİ Spor Kulübü, dünyada bir numara. Biz yine durmayacağız, hedefimiz 2028 ve 2032 Olimpiyatları. Ankara'yı sporun başkenti yapacağız, demiştik. Sekiz dünya şampiyonu çıkararak bunu gerçekleştirdik.

SPORCULARIN HEDEFİ YENİ ŞAMPİYONLUKLAR

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, 2025'in kendisi için çok güzel geçtiğini, Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunu, yılı yenilgisiz bitirdiğini belirterek, "Tek eksik madalyam, olimpiyat altını. İnşallah onu da 2028 Olimpiyatları'nda ülkeme getireceğim." dedi.

Bir diğer milli tekvandocu Emine Göğebakan da bu yıl katıldığı organizasyonları yenilgisiz tamamladığını aktararak, ikinci dünya şampiyonluğunu hedeflediğini ifade etti.

Karakucak güreşinde dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan Feyzullah Aktürk, 2025'in kariyeri açısından güzel geçtiğini, yeni yılda en büyük hedefinin çocukluk hayali olan Kırkpınar altın kemerini kazanmak olduğunu belirtti.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise kazandığı başarılar ve elde ettiği rekorlardan dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, kariyerindeki en büyük eksik olan olimpiyat altın madalyasını 2028'de kazanacağına inandığını vurguladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ŞAMPİYONLAR

2025'te 272'si ulusal, 179'u uluslararası olmak üzere toplamda 451 kürsü başarısı bulunan ASKİ Spor Kulübü'nün dünya şampiyonu sporcuları ve branşları şöyle:

Ahmet Duman (Güreş-Ordular arası), Osman Göçen ve Feyzullah Aktürk (Karakucak güreşi), Aysel Önder (Para atletizm), Abdullah Kayapınar (Para halter), Muhammed Furkan Özbek (Halter), Emine Göğebakan ve Merve Dinçel Kavurat (Tekvando).