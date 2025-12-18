Avrupa şampiyonu Zehra Erdem gelecekten umutlu

Badmintona 9 yaşında başlayan 24 yaşındaki Zehra Erdem, 13 yıldır milli takımda ter döküyor.

Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunan Zehra, gelecek yıl düzenlenecek başta Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

"BAŞLADIM, BİR DAHA BIRAKAMADIM"

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift idman yapan Zehra Erdem, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Erzincan'da yaşadığını evinin spor salonuna yakın olduğunu, bu sayede badminton ile tanıştığını belirten Zehra, "Arkadaşlarım badmintona gidiyordu. Daha önce hiç bu sporu görmemiş ve duymamıştım, onlar giderken izlemeye gittiğimde antrenmanda topun gidiş gelişi o kadar hoşuma gitti ki 'Bende başlamak istiyorum.' dedim ve aileme söyledim. Başladım, bir daha bırakamadım." ifadelerini kullandı.

"ASIL HEDEFİM 2028 VE 2032 OLİMPİYATLARI"

Hedeflerini anlatan Zehra, şunları söyledi:

Asıl hedefim 2028 ve 2032 olimpiyatları. Henüz genç ve bu spor için yüksek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden 2028 hedefim olmazsa 2032 için hazırlanmaya devam edeceğim. 2025 yılını çok güzel kapattım. Benim için çok güzeldi, performansımın geliştiğini fark ediyorum, bunu korta yansıtabiliyorum. Bu yüzden 2028 için ümitliyim. 2028 olmazsa zaten 2032 için çok dinamik olduğumu düşünüyorum. Bu süreci çok iyi değerlendirip en iyi şekilde 2032'ye hazırlanacağım.

"FİNAL OYNAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Yılın son kampını Kastamonu'da yaptıklarını dile getiren Zehra, kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Gelecek yıl yapılacak organizasyonlar için çalışma yaptığına işaret eden milli sporcu, "Özellikle gelecek yılki Avrupa Şampiyonası, hedef turnuvamız. 2024 yılında yapılan kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nı beşinci tamamladık, kıl payı yenildik Fransa'ya. Bu sefer böyle olmayacağını, daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kadın takımı olarak çok güçlüyüz, dinamiğiz. Gelecek yıl derecemiz olacağına hatta final oynayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.